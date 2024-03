Biden il discorso sullo Stato dell'Unione: di nuovo in forma dopo le gaffe

Il discorso sullo Stato dell'Unione di Joe Biden.

Tantissimi elementi insoliti, in primis lo stato di forma di colpo smagliante del presidente.

Dopo "gaffe" e declini psico-fisici vari, si presenta chiaro e pieno di grinta, addirittura aggressivo nei confronti di Trump, che non cita mai, e che si limita a etichettare per ben 13 volte come il suo «predecessore» nonché come l'amico di Putin e «il più grande pericolo per la democrazia americana sin dai tempi della Guerra Civile».

Trump che, dal canto suo, non manca di rispondergli a caldo, con un'intervista bomba rilasciata a Fox News: «Arrabbiato, mentalmente disturbato, oramai nella fase terminale del suo declino cognitivo».

È guerra politica a scena aperta, insomma.

In una lotta che, da qui al 5 novembre, si preannuncia davvero senza esclusione di colpi.