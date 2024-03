Jorit, la risposta agli haters dopo Putin: «L'Occidente non è più il centro del mondo»

L'enorme polemica che ha visto protagonista lo street artist napoletano Jorit ha ovviamente centrato l'attenzione sul suo lavoro e, soprattutto, sulle sue idee politiche. Dopo che questa mattina il suo murales per la Guerra in Palestina ad Ischia è stato vandalizzato, l'artista ha utilizzato Instagram per poter chiarire le proprie posizioni politiche ambigue e rispondere alle critiche ricevute nelle ultime ora sia sui social che dalla compagine politica.

Dopo una prima storia pubblicata in mattinata dove ha continuato ad affermare la necessità di dover aprire un dialogo con la Russia e guardare la questione da un punto di vista differente, Jorit ha pubblicato una ulteriore storia nel quale ha risposto ad alcune provocazioni riguardo le sue collaborazioni con le istituzioni.

«Dite che le istituzioni non vogliono lavorare con me?» ha scritto. «Forse non è chiaro che sono io che non voglio lavorare con istituzioni che non mi lasciano libertà (mai ci ho lavorato)» ha continuato.

«Ma ci rendiamo conto che l'Italia è un minuscolo stato in decadenza in un mondo enorme? L'Occidente non è più il centro del mondo da un bel pò, ne nell'arte ne nella cultura» ha concluso.