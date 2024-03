6

L'ultima piroetta

Per la serie «la città che cambia», e pure le idee, ecco a sorpresa l’annuncio di De Laurentiis: «Rinuncio al Maradona, il nuovo stadio sorgerà a Bagnoli». Per cambiare faccia all’impianto di Fuorigrotta, e avvicinare gli spalti al terreno di gioco, occorrerebbero tre anni: troppi. E arriva la frenata del Comune.

APPROFONDIMENTI De Luca, meglio di un giallo: il colpevole è un maggiordomo Se sprofonda il sogno di una città normale Stadio Maradona, tempo di decidere: gli Europei non attendono

4

Lo scienziato e lo sputo

Paolo Ascierto è un oncologo di fama mondiale. Lo scorso gennaio, al Pascale, sotto la sua guida è stato somministrato a un uomo di 71 anni un vaccino contro il tumore: è il primo caso in Italia, è una nuova frontiera per la scienza. Ma Paolo Ascierto, eccellenza napoletana, è anche un galantuomo. «Nella mia vita ho studiato sempre, e della disciplina ho fatto la mia regola di vita», scrisse in un libro pubblicato due anni fa con Il Mattino. È diventato un volto popolare negli anni del Covid e delle mascherine. Domenica sera un poco disciplinato e assai sedicente tifoso del Napoli - una testa vuota come la zucca di Hallowen, in ogni caso - gli ha sputato addosso per rimarcare la propria contrarietà alla fede juventina dello scienziato. Il mite Ascierto non ha nascosto l’amarezza per quanto accaduto, ed ha reagito con stile, invitando tutti, ma proprio tutti, a prendere un po’ meno sul serio le passioni sportive e la vita in generale. Come hanno scritto in tanti manifestando la propria solidarietà allo scienziato, Napoli è meglio di così.

6

Policlinici, è la volta buona?

Cosa hanno fatto in concreto i due Policlinici, negli ultimi anni, per partecipare alla rete delle emergenze? Poco o nulla. Pertanto salutiamo con ottimismo (moderato) l’accordo tra Regione e Federico II per realizzare il pronto soccorso nei Policlinici. Attendiamo i fatti. Di buone intenzioni le collezioni di giornali sono strapiene.

7

Tutti pazzi per la storia

Tutti pazzi per la Storia, soprattutto se a raccontarla è Alessandro Barbero. Lunghe code di giovanissimi davanti al San Carlo e caccia grossa al biglietto per assistere alla lezione che il popolare medievalista terrà lunedì pomeriggio sulla figura di Federico II tra storia e leggenda. Al tempo dei social, è un’immagine che fa bene al cuore. La Storia siamo noi, nessuno si senta escluso.

3

Navalny? No, Ornella Muti

Povero Jorit, perché ce l’hanno tutti con te? Noi appezziamo la tua arte, ammiriamo soprattutto il tuo coraggio. E siamo sicuri che, dopo aver fatto conoscere il volto di Ornella Muti a tutti i moscoviti, troverai il tempo di realizzare in pieno centro a Mosca anche il ritratto di Aleksej Navalny, fatto assassinare da Putin.