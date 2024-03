Jorit, il murale della Sibilla Cumana di Bacoli sfregiato dai vandali

Come scriveva Eraclito filosofo greco, in un suo celebre aforisma: «La Sibilla con bocca delirante dice cose di cui non si ride...». Così anche la scritta vandalica comparsa alla base della Sibilla Cumana di Jorit, il celebre murale realizzato a Bacoli dallo street artist partenopeo di fama internazionale, fa riflettere e non poco .

Lo sfregio, realizzato probabilmente durante la notte, riporta la parola «Infame».

Non è la prima opera dell'artista che viene vandalizzata. Già lo scorso 8 marzo era stata gettata della vernice bianca contro il murales di Ischia ed era stata appesa una bandiera ucraina su una balaustra adiacente.

Anche questo messaggio, eseguito con il coltello, fanno pensare che sia una risposta a quel selfie con Vladimir Putin, che aveva messo Jorit al centro delle polemiche.

«Lungi da me elogiare Putin - aveva detto l'artista - ma come non rompere la bolla di propaganda che ci vuole in conflitto e sempre su più fronti?».

Un ennesimo danno ad un'opera artistica, quella della Sibilla Cumana che si specchia nella Piscina Mirabile, realizzata a pochi passi dal centro cittadino di via Gaetano De Rosa, a Bacoli, già vittima del tempo e dell'incuria.