Pompei, pranzo speciale per la Pasqua dei poveri

Pranzo speciale, oggi, alla Mensa dei poveri del Santuario, intitolata a Papa Francesco. Centocinquanta fratelli e sorelle, persone senza fissa dimora e bisognosi di Pompei e dei comuni vicini, hanno condiviso il pranzo in un clima di festa (non sono mancati gli ovetti di cioccolato!). Crediamo che non ci sia modo migliore di questo per celebrare la Pasqua.

La Mensa, che si trova all'interno della Casa del Pellegrino, è guidata dalla dottoressa Maria del Rosario Steardo e gestita dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Ogni giorno sono serviti ai tavoli o consegnati perché vengano consumati a casa pasti per centinaia di persone, spesso intere famiglie. Un aiuto grandissimo, fondamentale, viene dai volontari che donano il proprio tempo.