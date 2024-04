Boom di visitatori agli Scavi di Ercolano dall'inizio dell'anno. Il parco archeologico si prepara al pienone per le festività del 25 aprile e primo maggio. Da gennaio ad oggi gli ingressi al Parco archeologico sono aumentati del 36 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, del 108 per cento rispetto al 2022 e del 45 per cento in relazione al 2019, anno di pre pandemia. Uno dei motivi del successo è anche l'avvio della fase di trasformazione degli spazi di accoglienza dei visitatori, con una rete di assistenza clienti in evoluzione.

La grande hall che accoglie i turisti si basa su un approccio open e concepisce i servizi come proiettati verso il pubblico, senza barriere divisorie. Rinnovati anche gli spazi guardaroba per gli effetti personali, dove i visitatori possono riporre zaini e borse che oltre ad essere di intralcio durante la visita, potrebbero danneggiare le antiche pitture parietali. C'è a disposizione anche il servizio di "informazioni multilingue" - bisogna chiamare al numero 081 0106490 attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17- I visitatori, inoltre, sono accolti dai totem digitali che riportano informazioni utili per orientare sull'acquisto dei biglietti, le iniziative in corso al Parco e ogni novità che ci sarà in corso. «Un risultato di numeri e gradibilità da parte del pubblico - dichiara il direttore Francesco Sirano - che supera ogni aspettativa, ma ripaga degli sforzi profusi».

Il Parco accoglierà i propri visitatori con aperture regolaquando si potrà approfittare delle giornate a ingresso gratuito del 25 aprile e poi del 5 maggio e ogni prima domenica del mese. I costi dei biglietti di ingresso per le altre giornate saranno regolari con orario dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18). Si è popolato, inoltre, in questi giorni lo scenario di Villa Sora a Torre del Greco grazie alla convenzione del Parco con ilche ha guidato gruppi di appassionati visitatori nella villa, recente acquisizione del Parco di Ercolano. Le visite a Villa Sora, in collaborazione con il Gav, si ripeteranno ogni prima domenica del mese.Ieri in occasione della giornata mondiale del libro si è tenutodove i visitatori si sono dedicati alla lettera e allo scambio di libri nel «Giardino dell'Ozio». Il progetto è realizzato in collaborazione con il Packard Humanities Institute, Fondazione Maruzza onlus, Comune di Ercolano e Pro Loco Hercvlanevm.per le esposizioni permanenti in Antiquarium, il padiglione della barca e dei reperti marini e l'intera l'area archeologica. Da qualche mese è stata aperta per la prima volta al pubblico un'antica e stretta via, il "Vicolo meridionale". Su questa si apre una delle due panetterie note dell'antica Herculaneum, dotata di una toilette (latrina) che in una prima fase apparteneva alla vicina Palestra e poi passata nelle disponibilità di chi gestiva questo forno.