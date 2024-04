Per il turismo ad Ercolano potrebbe essere l’anno dei record grazie agli investimenti continui dell’amministrazione comunale e delle aziende private per potenziare i servizi ai visitatori. Secondo i dati dell’ufficio turistico del Comune, il trend è fortemente positivo con un aumento del +4% di presenze rispetto al primo trimestre del 2023, confermato dagli accessi registrati nello stesso periodo dal Parco Archeologico e dall’Ente Parco Vesuvio, che hanno segnato un incremento rispetto all'anno precedente.

La crescita del turismo, promossa dal sindaco Ciro Buonajuto e dall’amministrazione comunale, trova dunque riscontro nei numeri, con l'obiettivo di renderlo meno mordi e fuggi, generando benefici economici e sociali per Ercolano.

La novità

L'ultima novità è l'introduzione da parte di un'azienda privata nel settore dei trasporti di un tour panoramico a 360 gradi per la città con un bus scoperto, un'opportunità unica per i visitatori che ogni giorno arrivano da tutto il mondo per visitare il Vesuvio e gli Scavi archeologici.

«Siamo davvero orgogliosi di questa nuova iniziativa che nasce per essere integrata all'offerta commerciale di GLT che da sempre promuove day trip verso i maggiori siti di attrazione turistica nel Golfo di Napoli - dice Emanuele Orlando Desideri, CEO Green Line Tours - Un ulteriore prodotto in un territorio che negli ultimi anni ha visto crescere, in maniera esponenziale, l'interesse per il turismo internazionale ed escursionistico.

Intendiamo creare economia con tutte quelle realtà locali che operano nel comparto turistico instaurando con esse proficue relazioni commerciali». Il tour promette di immergere i visitatori nella storia, cultura e gastronomia della regione vesuviana, offre comodità e inclusione, con un'audioguida disponibile in 8 lingue e una durata di circa un'ora e mezza. L'itinerario comprende una sosta al Gran Cono, per ammirare il panorama del Monte Somma e delle sue bellezze naturali circostanti, e una visita alle “terrazze panoramiche” per godere della vista suggestiva sul Golfo di Napoli e sulle isole circostanti.

«Siamo entusiasti del nuovo servizio avviato da Green Line Tours. Il tour Destination Vesuvio rappresenta un'opportunità straordinaria per immergersi nella storia, natura ed eccellenze enogastronomiche del territorio del Parco» - dice Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio - «Un servizio unico che connette il Parco Archeologico di Ercolano con il Gran Cono, contribuendo a promuovere ulteriormente la conoscenza e la valorizzazione del nostro territorio, rendendo indimenticabile l'esperienza di visita al vulcano».

L’opportunità

Anche il sindaco Buonajuto si dichiara soddisfatto del bus scoperto, considerandolo «un'opportunità di crescita e sviluppo per la città, in un anno che auspica possa essere da record. I numeri sono positivi e indicano un turismo mirato su Ercolano, non più limitato a turisti che soggiornano solo nella città degli Scavi per raggiungere Napoli, Pompei e la penisola Sorrentina. Siamo consapevoli dei disagi attualmente legati alla Circumvesuviana, che ha eliminato alcune corse dirette, ma abbiamo già sostenuto tavoli di confronto con l’Eav per arginare questa problematica».