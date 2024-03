Jorit, imbrattato un suo murales a Ischia dopo il caso Putin

Un tentativo di vandalizzazione di un murale di Jorit, al centro delle polemiche dopo la foto con Putin, è stato effettuato nella notte a Ischia.

Lo denuncia all'Ansa lo stesso artista. Ignoti hanno gettato della vernice bianca contro il murale e appeso una bandiera ucraina su una balaustra adiacente. Il murale - realizzato nel maggio del 2022 - si trova all'esterno del liceo statale Buchner.

Le polemiche delle ultime ore hanno investito lo street artist napoletano che nella serata di mercoledì si era preso la scena internazionale al Festival della Gioventù in Russia chiedendo una foto a Vladimir Putin, presente all'evento.

Una scelta che non è passata inosservata per uno scatto diventato poi immediatamente virale in rete e sui social. Tante le critiche ricevute da Ciro Cerullo - questo il vero nome di Jorit - anche dai suoi stessi fan per la scelta fatta a Sochi accanto al numero uno del Cremlino.