Ischia, all'istituto alberghiero la giornata degli studenti dell'Estonia

«Ischia sempre ed ancora nel Mondo». Così sito e profili social dell'istituto alberghiero di Ischia, celebrano la giornata di visita ed ospitalità offerta a studenti ed insegnanti di istituti professionali dell'Estonia che in questi giorni si trovano in visita nel Golfo di Napoli.

Al "Vincenzo Telese" - che da anni guida la classifica isolana per il più alto numero di di iscrizioni - il dirigente Mario Sironi ed i suoi collaboratori hanno dunque accolto la delegazione proveniente dal Paese baltico, in viaggio di formazione in Italia con i programmi Erasmus.

Una mattinata di confronti sulle tecniche di hotellerie ed ospitalità ed anche degustazioni preparate in presa diretta alla presenza interessata degli ospiti, da insegnanti e allievi dei corsi di cucina e pasticceria, per far assaggiare ai rappresentanti della delegazione estone, sapori tipicamente mediterranei e specialità della cucina classica napoletana. «Si è trattato di una enneisma occasione di scambio di conoscenze e storie che aprono le porte della nostra scuola all'Europa intera», il commento entusiasta del professor Sironi a nome di tutta la scuola.