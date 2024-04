Ischia, la tradizione enogastronomica ischitana va in crociera con Msc

L’isola d’Ischia ha una millenaria tradizione contadina e da qui deriva la bontà del suo vino e dei suoi piatti tipici.Ad esempio in questo stagione dell’anno è tempo di ‘cianfottola’.La cianfottola è uno dei piatti contadini più antico dell’isola. E’ preparato con ingredienti a km0 provenienti dagli orti dei contadini dell’ isola situati per lo più nelle zone montane e agricole di Buonopane, Fiaiano, Campagnano, Fango, Fontana e Panza.

La cianfottola si prepara con i prodotti dell’orto di questo periodo e cioè fave, piselli, cipollotto, carciofi, patate, fi occhietto, menta,vino, pancetta e, come racconta Filippo Florio, cultore e tutore della tradizione contadina e folkloristica dell’isola, oltre che fiero contadino, c’è anche chi ci aggiunge qualche pomodorino del piennolo.

Questo piatto di antica tradizione insieme alle ‘fave e pancetta’ e alla scarola con i fagioli, rigorosamente zampognari, caratterizza da secoli le tavole isolane nel periodo primaverile.

Ad accompagnare le succulenti pietanze non può mancare un buon bicchiere di vino delle famose cantine ischitane già conosciute in tutto il mondo grazie ai tanti premi e riconoscimenti ricevuti.

Da questi presupposti è nato un importante sodalizio tra la più attiva associazione di promozione della tradizione enogastronomica dell’isola la Pro loco Panza - con il suo format “Andar per cantine”, - con MSC crociere, come annunciato dalla press agent dell’associazione Elena Mazzella. La partnership con la compagnia top ten mondiale tra quelle di navigazione crocieristica stipulata tra Leonardo Polito, coordinatore delle iniziative della pro loco panza, Leonardo Massa Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC e il suo Cruise Ambassador Domenico Barra, garantirà una promozione internazionale dell’ isola d’Ischia e delle sue tradizioni contadine, enogastronomiche e culturali, che non deluderà palati sopraffini e amanti del buon vino.

Insomma la tradizione vinicola e culinaria dell’isola, grazie all’accordo stipulato, andranno in ‘crociera’ in giro per il mondo.