Jorit a Mosca, tutte le opere dello street artist napoletano in Russia

L'abraccio e la foto tra Jorit e il presidente russo Vladimir Putin durante Il festival della Gioventù a Sochi ha scatenato non poche polemiche. Artista di fama internazionale che ha girato il mondo e portato le sue opere ovunque, Jorit in Russia si è fatto portavoce di un messaggio che non è stato accolto positivamente da tutti. «Presidente, scattiamo una foto insieme per dimostrare all’Italia che sei un essere umano» ha detto confermando quanto il suo tentativo sia quello di smontare la propaganda occidentale. La sua vicinanza alla Russia è stata dimostrata anche il tempi recenti attraverso la scelta di realizzare alcune sue opere in territorio russo veicolando messaggi molto precisi.