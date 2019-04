Madeira, incidente a bus turistico: 28 morti, tutti tedeschi. Decine di ambulanze sul posto

Tragedia sull'isola di Madeira , in pieno Atlantico. Un bus turistico si è ribaltato su una strada causando diverse vittime. Il mezzo è precipitato nella scarpata sottostante a pochi metri da alcune case. Lo riferisce l'agenzia di stampa portoghese Lusa. La tv locale parla di 28 morti sulle 57 persone presenti a bordo. Secondo le prime informazioni, gran parte dei turisti sul pullman sono di nazionalità tedesca. Le vittime sono tutte originarie della Germania. Sul posto decine di ambulanze per soccorrere i feriti.

🇵🇹 | Primeras imágenes desde Madeira, Portugal. Un micro volcó con mas de 50 personas adentro. Hay 9 muertos confirmados y la cifra puede aumentar. pic.twitter.com/ax43glWzGY — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) 17 aprile 2019

Secondo il quotidiano Correio da Manha, il mezzo trasportava 57 persone da Santa Cruz verso Funchal . Le autorità locali riferiscono che sono deceduti 11 uomini e 17 donne.

NUEVO: Grave accidente de autobús en Caniço, Madeira, provoca muchos muertos, según puede confirmar en estos momentos '6W' pic.twitter.com/X8pQG8vR55 — 6W (@6W_es) 17 aprile 2019

I vigili del fuoco, come ha riferito l'agenzia Lusa, hanno confermato la presenza di feriti ma non hanno fornito cifre. Secondo le ricostruzioni, l'autobus sarebbe precipitato mentre viaggiava lungo una scogliera nell'area della località di Canico. Le operazioni di soccorso coinvolgono in totale 19 mezzi.