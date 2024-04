Napoli, per il ponte del 25 aprile potenziato il servizio Alibus

In vista del ponte del 25 aprile, in cui si prevede l'arrivo di oltre 400 mila turisti, da domani il servizio Alibus sarà potenziato con ulteriori 3 autobus, passando dai 9 ordinari ai 12. Una misura indispensabile per ridurre il sovraffollamento a bordo degli Alibus e le file chilometriche registrate a Pasqua sulla fermata all'uscita dell'aeroporto di Capodichino.

«Adesso - chiede l'Usb - non rimane che migliorare il servizio di interscambio su ferro e gomma, anche attraverso il funzionamento prolungato fino alle 2.00 di Funicolari e metropolitana nel periodo 25 aprile - 5 maggio, adottando le giuste misure di sicurezza ed incentivando adeguatamente il personale Anm.

La mobilità ed il turismo a Napoli sono divenuti un binomio inscindibile: l'amministrazione comunale e l'Anm devono farsi trovare preparate ad affrontare questa nuova sfida offrendo servizi sempre più di qualità, efficienti e sicuri».