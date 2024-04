Sciopero 26 aprile, trasporti si fermano per 4 ore. Da Roma a Milano fino a Napoli, orari e fasce di garanzia

Sciopero nazionale dei trasporti il 26 aprile. Si fermano per quattro ore molte linee di bus e metro, tra cui l'Atac a Roma, il gruppo Atm a Milano e l'Anm a Napoli. Possibili disagi quindi per chi si mette in viaggio e, soprattutto, per i pendolari. Ecco gli orari, le fasce di garanzia e tutte le informazioni su questa giornata di mobilitazione.

Roma, Atac si ferma

La Segreteria regionale dell’ organizzazione sindacale Faisa Confail ha aderito allo sciopero nazionale della durata di quattro ore, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per il giorno 26 aprile 2024 indetto dalla Segreteria Nazionale di Faisa Confail.

Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l'intera rete Atac, compresi i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e le reti gestite da RomaTpl e Autoservizi Troiani/Sap. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. Durante lo sciopero i parcheggi di interscambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione.

Fasce di garanzia

Saranno garantite le corse previste entro le ore 8.29; poi, il servizio sull'intera rete non sarà garantito dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Motivazione sciopero

- l’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al “mondo” dei trasporti;

- le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del trasporto pubblico locale

- per i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria sempre più svantaggiosi per le maestranze e per la sicurezza sul lavoro

Cotral e le altre linee

Il prossimo venerdì 26 aprile l'organizzazione sindacale Confail Faisa ha aderito a uno sciopero nazionale della durata di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 12:30. È quanto comunica, in una nota, Cotral. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12:31. Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantira' il servizio fino alle 8:30 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione dello sciopero. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sui canali social e sul sito di Cotral.

Milano

Venerdì 26 aprile il sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. Lo sciopero, al quale ha aderito la Segreteria Provinciale SAMA FAISA CONFAIL, interesserà i lavoratori del Gruppo ATM e potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 8:45 alle 12:45.

Napoli

Anm informa che venerdì 26 Aprile la O. S. FAISA CONFAIL aderisce allo sciopero nazionale del settore e proclama un’azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus). Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.50 e da Garibaldi alle ore 16.30. Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.