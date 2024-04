È giallo a Grazzanise sulla morte di un uomo il cui cadavere è stato ripescato nel pomeriggio di ieri dai vigili del fuoco nelle acque del fiume Volturno. Si tratta di una persona di cinquantotto anni, originaria del luogo e residente nel paese. Stando alle prime risultanze delle indagini dei carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere sembra che il deceduto si sia allontanato volontariamente e da solo dal centro di Grazzanise. Perché si è recato nei pressi del fiume? Aveva appuntamento con qualcuno? È stato un fatale incidente? Un gesto estremo e volontario?

Sono tutti gli interrogativi che gli investigatori dovranno chiarire. Dell'uomo si erano perse le tracce dall'altro giorno. I familiari, preoccupati perché non aveva fatto a ritorno a casa, hanno dato l'allarme e si sono rivolti ai carabinieri della locale stazione. Immediatamente, sono partite le ricerche.

Fin dall'inizio sono stati mobilitati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta i quali per coordinare le ricerche hanno istituito un'unità di comando sul posto. Sono intervenuti anche degli esperti in topografia per la gestione delle ricerche a terra, un elicottero, proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano, per il monitoraggio dall'alto, il nucleo cinofilo di Vibo Valentia e i sommozzatori provenienti da Napoli.

L'autovettura dello scomparso, una utilitaria, è stata ritrovata poche ore dopo la denuncia di scomparsa, l'altra sera, nelle vicinanze delle sponde. Il sopraggiungere del buio e le avverse condizioni del tempo hanno però costretto i vigili del fuoco a sospendere le ricerche che sono riprese ieri mattina e nel tardo pomeriggio. Sono stati i sommozzatori ad individuare e recuperare dal fiume, a breve distanza da dove era la vettura, il corpo privo di vita dell'uomo. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale di Caserta dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.