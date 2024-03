Giochi online, arriva la stretta anti-ludopatia e anti-riciclaggio: nuove regole, canoni più alti e stop al contante. Ecco cosa cambia e per chi

Stretta del governo contro i giochi online, con più regole anche per provare a combattere la ludopatia. E ancora: canoni più alti per i concessionari che vogliono operare in Italia e limitazione dell'uso del contante in ottica anti-ricicalggio. Tra le misure approvate ieri dal Consiglio dei ministri c'è anche un decreto legislativo per il riordino del settore dei giochi virtuali.

Si tratta quindi di un intervento per «razionalizzare e aggiornare il sistema dei giochi pubblici a distanza, aumentando il valore delle concessioni da assegnare portandole ai corretti livelli di mercato. Tutto il sistema viene regolato con norme più moderne e rigorose». Arriva quindi il rinnovo della gara del Lotto, con una base d'asta che passa da 700 milioni a 1 miliardo. Vediamo nel dettaglio cosa cambia e per chi.

