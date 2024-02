Compra il biglietto aereo ma non sceglie il posto a sedere, la sorpresa prima del volo: «Non mi hanno fatto imbarcare»

Fare un viaggio in aereo comporta sempre una serie di preoccupazioni che spingono molte persone a presentarsi al gate con ore e ore di anticipo. Nonostante l'acquisto del biglietto si sia fatto molto semplice, ora che è possibile farlo sul web, si sono moltiplicate le opzioni (e i costi) per altri servizi (specialmente nel caso di compagnie low cost), tra cui la scelta del posto a sedere: se ci si vuole godere il viaggio vicino al finestrino, si deve essere pronti a pagare la quota aggiuntiva.

Eppure, nel caso di @therealpwizz, la situazione si è fatta ancora più grave, proprio perché aveva deciso - consapevolmente - di non selezionare il posto a sedere, motivo per cui l'accettazione le ha fatto sapere che non avrebbe potuto imbarcarsi.

La ragazza ha pubblicato un video sul suo account TikTok in cui spiega cosa le è successo dopo aver acquistato un biglietto aereo con la compagnia Frontier Airlines e nella didascalia chiede: «A voi è mai successa una cosa del genere?».

All'aeroporto, «avevo la mia carta d'imbarco senza l'indicazione del posto a sedere, ma ero tranquilla e ho pensato che me lo avrebbero semplicemente assegnato lì per lì, insomma, è una cosa che mi è già successa in passato».

Quando è iniziato l'imbarco, però, una voce ha chiesto ai passeggeri senza sedile assegnato di recarsi all'accettazione.

Una volta lì, le viene detto: «Allora, non abbiamo un posto per lei su questo volo», e la ragazza risponde, confusa: «Ho pagato 300 euro o giù di lì per salire su questo aereo, in che senso non c'è posto?». A quel punto, l'impiegato ha risposto: «Quando ha acquistato il biglietto, non ha pagato per il posto, motivo per cui il posto sull'aereo non è garantito». Altre due persone, a quanto racconta, hanno subito la stessa sorte.

Oltretutto, precisa la ragazza, la compagnia non ha offerto di pagare l'albergo o nulla del genere e ha semplicemente fatto sapere alla cliente che avrebbe potuto imbarcarsi su uno dei due voli disponibili per il giorno dopo. «Ero lì per una mia amica e fortunatamente mi è venuta a riprendere e sono stata con lei un'altra notte», racconta, «ma... scusa? È permessa una cosa del genere?».

A quanto pare, la compagnia non è particolarmente apprezzata e altri utenti hanno raccontato le loro esperienze personali in proposito: «Frontier Airlines mi ha abbandonato per 11 ore in aeroporto. Mai più!», «Lo fanno sempre, di vendere più biglietti rispetto ai posti disponibili».