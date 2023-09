«Il mio fidanzato ha cambiato il mio abito da sposa con quello che piace a mia suocera»: lei è una furia e il matrimonio è a rischio

Organizzare il matrimonio dei propri sogni non è per niente una passeggiata. Amici e parenti sono sempre pronti a dare consigli e pareri su tutto, su ogni piccolo aspetto della cerimonia, della festa e di qualsiasi altra sfumatura della giornata più bella della vita per la coppia. Pareri che, spesso, sono (quantomeno) motivo di stress per i due futuri sposini e che, a volte, possono trasformare la fase di preparazione in un vero e proprio incubo.

Come nel caso della protagonista della vicenda: una futura sposina che, adesso, rischia di far saltare tutto. Il motivo? Il rapporto complicato con la suocera che vuole metter bocca su tutto e la propensione del suo futuro marito di accontentare sempre la mamma.

Una vera e propria gatta da pelare che ha trasformato la donna in una bomba ad orologeria, esplosa al momento della scelta dell'abito da sposa...

Dopo quanto accaduto, la protagonista della vicenda ha deciso di sfogarsi su Reddit, la piattaforma social che si è trasformata in un vero e proprio confessionale digitale in cui le persone cercano conforto nel parere di sconosciuti.

«Ho sempre avuto un buon rapporto con mia suocera. Con alti e bassi, certo, ma non mi sono mai lamentata. Tutto, però, è cambiato in fretta da quando abbiamo deciso di sposarci», racconta la donna sconsolata. La mamma del suo futuro marito vuole mettere bocca su ogni singola cosa del matrimonio e già dalle prime decisioni prese, la presenza ingombrante della donna ha creato dei malumori tra i due sposini. «Ho notato subito come il mio fidanzato dia sempre ragione a lei. Nonostante noi concordassimo su alcuni dettagli del nostro matrimonio, se lei non era d'accordo, allora anche il mio futuro sposo cambiava idea. MI ha sempre detto: Sono il suo unico figlio ed è normale che voglia aiutarci, quindi poco a poco ho iniziato a cedere ai suoi voleri, più che consigli... ma su una cosa non sono riuscita a passare oltre: il mio abito da sposa».

La donna ha raccontato che tutto era pronto per andare a comprare l'abito, quando, il giorno prima il suo fidanzato ha iniziato a fargli pressioni sul fatto che alla scelta avrebbe voluto esserci anche la suocera. Lei non ne capiva il motivo, ma ha accettato e, così, il giorno dopo insieme a sua mamma, due amiche e la suocera sono andate a caccia dell'abito perfetto.

«Fortunatamente l'ho trovato: era lui. Era stupendo. Ma durante la scelta mia suocera mi ha suggerito un abito: È proprio il vestito che ho sempre sognato per la sposa di mio figlio, una frase davvero strana che, però, non mi ha smosso dalla mia decisione e, con gentilezza, ho rifiutato e ho comprato quello che desideravo», ha raccontato.

Tutto sembrava essere andato nel migliore dei modi quando, la sera, il fidanzato è tornato a casa sbraitando. Era infuritao per il fatto che la donna non avesse scelto l'abito suggerito da sua mamma e a quel punto tutto è precipitato. La giovane ha iniziato a urlare: «Il matrimonio è mio, il vestito lo scelgo io e me lo pago io. Quindi non capisco in che modo dovrebbe scegliere tua madre». La lite è tornata, con molta fatica, su toni normali. Poi, però, il giorno dopo la donna ha fatto la scoperta choc: il suo fidanzato era tornato al negozio e aveva cambiato il vestito della sua futura moglie con quello che piaceva a sua mamma.

«Appena l'ho scoperto sono scoppiata, ho iniziato a urlare senza dare modo di dire niente al mio fidanzato. Poi dopo un'ora di sfogo, ho preso le mie cose e sono venuta a stare da un mio amico. Adesso lui mi chiama in continuazione, mi manda centinaia di messaggi, ma io non torno indietro: o mi metto il mio vestito o è finita. Ma mentre i miei amici e mia madre mi danno ragione, mio padre a cui io ho sempre dato molto ascolto dice che non è la fine del mondo, che non ha senso rovinare tutto per un vestito... e così mi ha messo il dubbio. Per questo chiedo a voi (utenti del web) ho sbagliato? Dovrei accettare di indossare il vestito di mia suocera?»

La storia della futura sposina ha conquistato gli utenti di Reddit e, in poche ore, il suo post è diventato virale con letture provenienti da tutto il mondo. In tantissimi hanno voluto commentare la vicenda e consigliare alla donna come procedere. E in migliaia e migliaia di commenti, nessuno sembra dar ragione alla suocera, al futuro marito e al papà, anzi. «Se ci tiene tanto al parere di mammina, perché non si sposa con lei?», chiede ironicamente un utente.

Fidati di me, scappa. Se il tuo fidanzato non riesce a far rispettare il vostro volere con sua madre, le cose possono solo che peggiorare dopo il matrimonio. Ti ritroverai la suocera in casa in ogni momento e diventerà l'incubo tuo e della vostra intimità. Scappa!», scrive un altro.

Ma i commenti di questo tenore sono davvero tantissimi e, adesso, in tanti chiedono a gran voce un secondo capitolo della vicenda, per capire se la donna sia salita o meno sull'altare...