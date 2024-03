La sorella va a cercarlo per dirgli che il fratello è morto e trova senza vita anche lui: choc a Pescara

La sorella lo ha chiamato a lungo, senza mai ricevere risposta. in una situazione già difficile. C’è dolore e anche quella sensazione di solitudine metropolitana nella fine di un uomo di 57 anni, residente a Pescara in via Aldo Moro, che nella mattinata di ieri è stato trovato morto in casa. Viveva da solo.

La storia

La donna cercava di riuscire a contattare il fratello per comunicargli la morte dell’altro fratello, scomparso qualche ora prima.

Ma non c’era verso di riuscire a parlargli. Così la donna ha deciso di contattare i vigili del fuoco che, dopo aver provato anche loro a farsi aprire hanno deciso di procedere con la tecnica di emergenza. Quindi mano alle lastre e sono entrati. In strada, intanto erano arrivati anche i soccorritori del 118, pronti per ogni necessità.

L’odore che invadeva la casa ha però tolto subito ogni dubbio agli uomini che sono riusciti ad entrare. Quello che non si aspettavano né loro, né la sorella è lo stato del corpo dell’uomo, ormai in avanzata decomposizione. In quella situazione ogni intervento sanitario era ovviamente inutile. In via Aldo Moro intanto sono arrivati anche gli agenti della squadra volante, coordinati dal dirigente Pierpaolo Varrasso, che hanno effettuato i primi rilievi, cercando anche di accertare quando l’uomo fosse stato visto in giro per l’ultima volta. Operazione anche questa non semplicissima: gli stili di vita ormai improntati alla fretta, ad un sostanziale senso di autonomia che vanifica quello che una volta era il sostegno di vicinato, non aiutano: resta scarsa o comunque spesso non affidabile la memoria sugli spostamenti delle persone. Il cinquantasettenne, secondo quanto è stato possibile ricostruire, aveva qualche problema di salute e le cause della morte sono da considerare assolutamente naturali.