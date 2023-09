Rissa in pieno centro a Vallo della Lucania. Venerdì sera alcuni esponenti della locale comunità rom si sono azzuffati sotto gli occhi degli altri passanti. La lite sarebbe iniziata in piazza Vittorio Emanuele per poi proseguire poco distante. In un video postato sui social si vede quanto accaduto. Nella rissa ci sono diverse persone coinvolte, a darsela di santa ragione anche alcune donne, probabilmente mamme, che si picchiano sotto gli occhi dei loro figli. Nelle immagini ci sono anche bimbi nei passeggini. Volano schiaffi, pugni e calci.

Unache si è verificata in prima serata quindi quando in strada c’era ancora molta gente. Le urla dei protagonisti sono state udire anche a distanza richiamando l’attenzione dei passanti. A scatenare il brutto episodio sarebbero statetra le famiglie di etnia rom che risiedono nel centro cilentano. A rendere l’episodio ancora più grave il fatto che è stato il brutto epilogo di altreche negli ultimi giorni hanno visto protagoniste le famiglie rom. «Uno spettacolo indecoroso» lamenta la comunità che chiede interventi urgenti agli enti e alle autorità competenti. Sui social è esplosa la rabbia dei cittadini «Che ne parliamo a fare - lamenta una cittadina - sono diventati inei negozi, fanno inei pubblici uffici,le persone per strada e potrei continuare ad elencare ma tanto è inutile. Impuniti e protetti da un sistema sbagliato. A me che sono una persona per bene una casa nessuno l’ha regalata, una bolletta nessuno me la paga e mia figlia nessuno la sfama».

Non è la prima volta che la comunità di Vallo deve fare i conti con i disagi causati da alcuni rappresentanti delle locali famiglie rom. Numerosi gli episodi di violenza che si sono verificati negli ultimi anni per le strade cittadine e in piazza Vittorio Emanuele. Ricordano tutti la violenta lite si registrò durante le festività pasquali dinanzi a palazzo di citta. Una terribile scena davanti a tante persone tra cui molti bambini, che la domenica mattina affollavano il centro. Una problematica seria all’attenzione degli amministratori cittadini e delle locali forze dell’ordine ma a quanto pare non di facile soluzione. «Non è possibile - lamenta un cittadino - consentire a queste persone di scatenare l’ennesima scena di violenza e non prendere provvedimenti».

L’invito è rivolto anche agli amministratori cittadini che hanno investito milioni di euro per abbellire il cuore di Vallo. «Non è possibile ora consentire a poche persone di trasformare la piazza in un far west».