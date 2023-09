Un decesso legato al Covid: è accaduto nell’ospedale Luigi Curto di Polla. Nei giorni un 58enne originario di Polla, G.D., è stato ricoverato per il grave quadro clinico - già esistente prima del contagio da Covid - e quindi isolato. L’uomo, proprio per le gravi patologie con le quali già conviveva, e in aggiunta con il contagio del virus, purtroppo non ce l’ha fatta ed è venuto a mancare due giorni fa.

Da tempo, nel Vallo di Diano, non si registravano, o almeno non erano noti, decessi legati all’infezione dovuta dal Covid, un’area che - si ricorderà - è stata la prima zona rossa del sud Italia in pandemia. Si contano oltre 150 decessi legati al Covid, tra loro il comandante dei vigili del fuoco Luigi Morello - a cui è stata dedicata la sede del Distaccamento dei vigili del fuoco di Sala Consilina - e il parroco di Caggiano, don Alessandro Brignone. Anche la comunità di Polla ha contato diversi lutti legati al virus che ha sconvolto la vita di tutti solo tre anni fa. Un incubo dal quale si è usciti ma che purtroppo ancora porta lutti.

Occorre anche aggiungere che proprio l’ospedale di Polla è stato uno dei primi nosocomi del sud Italia in trincea ottenendo complimenti e risultati per quanto fatto per arginare il Coronavirus soprattutto nella prima ondata quando ancora si combatteva senza ben sapere come affrontare la pandemia. Infatti medici e infermieri della struttura hanno ottenuto nel corso del tempo numerosi riconoscimenti più morali che economici o lavorativi. Quando si lotta per difendere l’ospedale di Polla si ricorda proprio quanto sia stato fondamentale nel periodo Covid, all’epoca guidata da Luigi Mandia, mentre il primario del reparto del Covid era Domenico Rubino.

Tornando al presente, ci sono alcuni contagi nel territorio ma di gran lunga inferiori per numeri e per conseguenze a quelli degli ultimi anni. Il decesso del 58enne pollese è legato soprattutto alle gravi patologie alle quali si è sommato il Covid.