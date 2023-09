Montecorice piange Giancarlo, travolto da un'auto in Piemonte mentre era alla guida della sua Vespa

La comunità cilentana di Montecorice piange Giancarlo Borrini, il 48enne che ha perso la vita ieri pomeriggio in un incidente stradale a Cameri, in provincia di Novara. La madre, infatti, originaria del comune cilentano, dove risiede, così come anche tanti parenti della vittima, che era solita trascorrere le sue vacanze a Montecorice. L’uomo viaggiava in sella ad una Vespa quando è stato travolto da una macchina sulla strada che collega Cameri a Veveri, sotto al cavalcavia della tangenziale, come riporta il sito Novara Today.

Il 48enne, residente a Cameri, è deceduto dopo il ricovero in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Il conducente dell’auto, classe 59 e residente a Novara, è stato denunciato per omicidio stradale con l'aggravante di non essersi fermato allo stop.

Sul posto sono intervenuti ii sanitari del 118 e la polizia locale di Cameri per i rilievi e la gestione del traffico. La notizia è stata accolta con molta tristezza nel centro cilentano a cui Giancarlo era legatissimo. Era molto integrato, infatti, nella comunità e faceva parte della Confraternita di Montecorice, di cui il cognato Vincenzino Cera è il priore. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per il 48enne innamorato di Montecorice e del Cilento