Giacomo Schiavo: ritrovato a Brescia il 41enne cilentano scomparso lo scorso 18 marzo

E’ stato ritrovato in un dormitorio, a Brescia, Giacomo Schiavo, il 41enne originario del Cilento che aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso 18 marzo. A dare conferma del ritrovamento dell’uomo, originario di Agnone, frazione del comune di Montecorice, è stata in giornata la sorella, Nunzia, che era stata anche la prima a lanciare l’allarme per la scomparsa del fratello attraverso la nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

Il 41enne è stato trovato, ieri, grazie alla segnalazione di una volontaria che ha riconosciuto Giacomo Schiavo ed ha avvisato le forze dell’ordine. «L’ho sentito telefonicamente e sta bene, aspetta che lo andiamo a prendere, vuole tornare a casa» conferma la sorella, che poi ringrazia tutti coloro che hanno aiutato la famiglia in questi giorni di apprensione per la scomparsa del loro caro.

«Vogliamo ringraziare tutti, dalle forze dell’ordine alle persone comuni, per il prezioso supporto fisico e morale in questo momento di preoccupazione per tutti noi» aggiunge la sorella.

Nelle prossime ore, dunque, è previsto il rientro nel Cilento di Giacomo. Nei giorni scorsi, le ricerche avevano interessato anche l’area cilentana, nonostante l’ultimo suo avvistamento fosse avvenuto a Torino.