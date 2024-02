Salerno, il presidente della Camera di commercio Prete ospite in Bavaria per rafforzare i legami imprenditoriali

Il Console Generale d'Italia a Monaco di Baviera, Sergio Maffettone, ha accolto una delegazione di rappresentanti istituzionali ed imprenditoriali proveniente dalla Campania, in particolare da Salerno e Caserta. In collaborazione con Italcam, il Consolato Generale ha organizzato due giorni d'incontri con istituzioni e aziende bavaresi, per consentire la promozione di uno scambio di idee e di esperienze imprenditoriali tra le realtà dei due territori, prendendo in considerazione settori di interesse reciproco. «Questa prima missione, organizzata da Promos Italia e Italcam - Camera di commercio Italo-tedesca - ha affermato Maffettone - è stata molto importante per definire gli ambiti di possibile cooperazione tra imprenditori campani e bavaresi. La Baviera è, infatti, uno dei Länder più industrializzati d'Europa e caratterizzato da una forte presenza di immigrazione, vecchia e nuova, dalla Campania. Ci sono tutte le premesse per un rafforzamento dei rapporti economici, commerciali e turistici tra le due regioni. Come Consolato siamo pronti a fornire tutto il necessario sostegno istituzionale. La presenza dei Presidenti delle Camere di Commercio di Salerno e Caserta e del Distretto Aerospaziale Campano ha contribuito a dare autorevolezza alla missione ed è la migliore garanzia per uno sviluppo efficace dei seguiti della missione».

Della delegazione campana, erano fra gli altri presenti Tommaso De Simone, Presidente della Cciaa di Caserta; Andrea Prete, presidente di Unioncamere nazionale, oltre che della Cciaa di Salerno; Antonio Marchiello, Assessore alle attività produttive della Regione Campania; Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale Campania - Dac; Letizia Davide, vicepresidente del Consorzio Mozzarella di Bufala Campana DOP.