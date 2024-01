Casal di Principe, donna denuncia l'ex compagno: «Ha incendiato la mia auto»

Qualcuno le ha incendiato la vettura e lei ai carabinieri ha indicato come possibile responsabile l'ex compagno. È accaduto a Casal di Principe, dove un uomo è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed è il principale sospettato per l'incendio della vettura della ex.

Proprio in seguito all'intervento dei carabinieri per l'auto in fiamme - sul posto anche i vigili del fuoco - la donna ha denunciato i maltrattamenti di cui era vittima da tempo, tra minacce e violenze, per mano del suo ex compagno che non si era rassegnato all'interruzione del rapporto deciso dalla donna. È così scattata la denuncia per l'ex violento.