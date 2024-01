Maddaloni, tentano il colpo alle Poste: arrivano i carabinieri e fuggono

Tentano furto all'ufficio postale di Maddaloni ma intervengono i carabinieri e li mettono in fuga. Questa notte, poco dopo le 2, è giunto alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Maddaloni il segnale di allarme emesso dal sistema antiintrusione dell'Ufficio Postale di via Carmagnano.

La risposta della pattuglia della locale Compagnia è stata immediata e i militari in pochi minuti hanno raggiunto l'indirizzo segnalato. I malviventi, ancora impegnati a forzare la porta d'ingresso posteriore dell'Ufficio Postale, appena si sono accorti del sopraggiungere dei carabinieri hanno desistito dal loro intento allontanandosi immediatamente e facendo perdere le proprie tracce per le vie del centro cittadino.

Sul posto i carabinieri hanno recuperato l'intera attrezzatura con la quale i fuggitivi stavano mettendo a segno il colpo.

A quanto pare però l'attrezzatura che avrebbe dovuto farli agire indisturbati non è riuscita a tenere lontani i carabinieri. Al momento sono in corso di acquisizione le immagini estratte dai sistemi di videosorveglianza presenti sul posto. Indagini in corso da parte dei militari della Compagnia di Maddaloni.