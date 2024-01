Schianto sulla Statale 7 bis nei pressi dello svincolo "Frignano": tre feriti

Schianto lungo la Strada provinciale 7 bis: cinque auto coinvolte, tre i feriti. Fra loro c'è anche un ragazzo minorenne che era seduto al sedile passeggeri. Questo il bilancio di un incidente accaduto lungo la strada comunemente nota come "asse mediano" (da Giugliano conduce a Marcianise e si incrocia con la statale Nola-Villa Literno). Nei pressi dello svincolo che porta a Frignano le cinque auto sono state coinvolte in un incidente a catena che, per fortuna, non si è concluso con una lista di feriti gravi. Le tre persone rimaste lesionate sono state trasferite al pronto soccorso dei vicini ospedali. Sul posto, i carabinieri di Aversa e la polizia stradale.