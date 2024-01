Ladri in azione nel corso dell'ultimo un fine settimana. In particolare, i malviventi hanno agito in Valle Caudina dove si sono registrati diversi furti e dove, sabato sera, sono state arrestate tre persone che, mentre scappavano a bordo di una vettura rubata, hanno anche causato un incidente. I tre uomini, di nazionalità egiziana, sono stati fermati dalle forze dell'ordine e sono finiti in manette. Si tratta di tre giovanissimi, poco più che ventenni, ospiti di un centro d'accoglienza di Montesarchio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, erano circa le 22 di sabato quando il furgone con a bordo i nordafricani ha impattato contro una Fiat Punto guidata da un 39enne di Montesarchio. L'incidente sarebbe avvenuto durante un sorpasso effettuato in via Benevento (all'altezza del distributore di carburante «Oroil») e per fortuna non si sono registrati feriti. Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri della compagnia di Montesarchio per i primi rilievi del caso.

I militari si sono subito resi conto che la Lancia Phedra guidata da un ventenne egiziano era stata precedentemente rubata. Infatti, contestualmente era stato anche denunciato il furto del furgoncino intestato alla cooperativa «La casa dell'angelo» che gestisce il centro d'accoglienza. A quel punto, è scattato l'arresto dei tre ragazzi, accusati di furto, che sono stati sottoposti ai domiciliari presso la struttura che li ospita. Nei prossimi giorni dovranno presentarsi dinanzi al Gip per la convalida dell'arresto.

Ma sul territorio caudino negli ultimi giorni si sono stati registrati anche diversi furti. Nel mirino dei malviventi sono finite, ancora una volta, soprattutto le abitazioni. Nel tardo pomeriggio di sabato, ad Airola, è stato messo a segno un colpo in via Romano. I ladri sono riusciti ad introdursi in un appartamento e ad agire indisturbati per poi portare via diverse banconote e oggetti in oro. A far scattare l'allarme sono stati i proprietari di un'abitazione situata al piano superiore della casa derubata che hanno avvisato le forze dell'ordine. Quasi contemporaneamente, a Montesarchio, i ladri si sono introdotti nell'appartamento di una vedova, in pieno centro cittadino, riuscendo a scassinare una cassaforte e a ripulirla. Sono stati rubati diversi oggetti in oro e del denaro contante.

La donna non era in casa e al suo rientro ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione locale. In entrambi i casi, il valore della merce rubata resta da quantificare. Nel frattempo sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per individuare i responsabili, rilevante sarà l'ausilio delle immagini registrate dagli impianti di sorveglianza. Molto probabilmente, considerata la coincidenza oraria dei due episodi, si tratta di due bande diverse.

Inoltre, sempre a Montesarchio, presso la struttura del Cristina Park Hotel sono stati portati via dei tubi in rame. Anche su questa vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di via Napoli che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per fare luce su quanto accaduto e, dunque, individuare i malviventi. I tre diversi episodi si sono verificati nella stessa fascia oraria, ovvero tra le 18 e le 20 di sabato sera. Qualche giorno fa, dopo le numerose segnalazioni di furti sul territorio, il sindaco di Montesarchio, Carmelo Sandomenico, aveva ribadito che con le forze dell'ordine «c'è un forte spirito di collaborazione» e aveva annunciato il potenziamento dei controlli per assecondare la richiesta di maggiore sicurezza dei cittadini ricordando che a Montesarchio «è attivo un sistema di video sorveglianza moderno e all'avanguardia che può coadiuvare l'attività delle forze dell'ordine».