Usura ai danni di un commerciante, arrestato 50enne

Un 50enne di Rotondi è stato arrestato dai carabinieri per usura. L’uomo è stato trovato in possesso di assegni per complessivi 2500 euro del titolare di un’attività commerciale al quale, secondo l’accusa, il 50enne avrebbe prestato dei soldi. Nel corso della perquisizione domiciliare sarebbe stato trovato anche denaro contante.

L’arresto segue di 48 ore lo stesso provvedimento adottato nei confronti di un 57enne di Montesarchio. L’operazione rientra nella medesima inchiesta sul presunto caso di usura ai danni del commerciante. I due arrestati avrebbero, secondo l’accusa, applicato tassi elevati per la restituzione del denaro dato al negoziante.