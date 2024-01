Incidente sulla Pontina, due ragazzi morti e sei feriti: tre sono gravi. Traffico in tilt, 7 chilometri di coda

Tragico incidente mortale questa notte sulla Pontina, due vittime. Ancora sangue sulla 148, all'altezza di Campoverde ad Aprilia. Coinvolte nello schianto una Smart su cui viaggiavano cinque ragazzi, tre uomini e due donne, e una Panda con a bordo tre uomini.

Lo schianto

Da una prima ricostruzione la Smart avrebbe perso aderenza con l'asfalto, ribaltandosi più volte e finendo al centro della carreggiata. Qualche attimo dopo è stata centrata dalla Panda che sopraggiungeva in quel momento. Due ragazzi, tra i 24 e 34 anni, sono morti. Sei le persone ferite, trasportate in diversi ospedali del territorio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, polizia stradale e Anas. Pesantissimi i disagi al traffico con code e rallentamenti verso Roma. Al momento la strada è chiusa al transito.

A bordo della Smart Forfour erano in cinque, tre ragazzi e due ragazze.

Il conducente e il giovane che gli sedeva accanto sono rimasti uccisi, sono invece in gravi condizioni le altre persone a bordo della vettura. Lo schianto nei pressi dello svincolo per Campoverde in direzione nord.

La foto dei Vigili del fuoco scattata poco dopo l''incidente

La Pontina è stata riaperta poco dopo le 10 ma i disagi per la circolazione sono ancora molto pesanti. La coda è arrivata a 7 chilometri e sta lentamente defluendo.