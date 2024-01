Travolta da un’auto mentre si trovava in strada per gettare i rifiuti. Una donna di 82 anni, residente in via Giovanni Pascoli, si trova da due giorni ricoverata in ospedale, a Nocera Inferiore. L’anziana è cosciente ma le sue condizioni sono monitorate costantemente, in ragione di una serie di ematomi riportati a seguito dell’incidente. Chi guidava non si è fermato, procedendo spedito per la sua strada. Sull’episodio è stata avviata un’indagine da parte del comando di polizia municipale. Gli agenti del comando di via Libroia lavorano per individuare la persona che si trovava alla guida dell’auto. Le ipotesi di reato per le quali si procede sono omissione di soccorso e lesioni gravi. Al vaglio testimonianze ma anche le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza, che potrebbero essere state acquisite nelle prossime ore.

A lanciareerano stati alcuni residenti. Da tempo, tuttavia, la strada è al centro di una serie disulle quali cittadini e residenti chiedono una, per l’elevata velocità con la quale viene percorsa. La donna era uscita di casa intorno alle 9 del mattino e avrebbe dovuto attraversare la strada, dove si trovava lo spazio per il. È stato a quel punto che è stata travolta da un’auto, che dopo il sinistro, non ha arrestato la marcia per prestare soccorso. Dopo qualche minuto è partita una telefonata alle forze dell’ordine. Sul posto è giuntadel 118, poi una pattuglia della polizia municipale per i primi rilievi. L’anziana, cosciente dopo essere stata, è stata soccorsa e adagiata su una barella, poi trasferita con urgenza all’. Le sue condizioni restano critiche e monitorate dal personale sanitario, vista anche l’età. Ladovrebbe superare almeno i 30 giorni.

APPROFONDIMENTI Teggiano: muore tre mesi dopo l'incidente, autopsia sul corpo di un 71enne Pagani: auto a fuoco in strada, volontario della Protezione civile salva mamma e figlia Incidente a Casal Velino, coinvolti anche quatto bambini

Dopo l’intervento dell’ambulanza è toccato ai vigili urbani, giunti sul posto per effettuare i rilievi del caso, raccogliendo elementi utili per identificare la persona fuggita senza prestare soccorso. L’attività investigativa viene condotta dietro coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. Gli agenti sono al lavoro per raccogliere elementi utili per individuare il modello dell’auto protagonista dell’incidente, così come la persona che era alla guida. La strada viene spesso percorsa ad alta velocità dagli automobilisti. Si tratta di un’arteria di periferia, lontana dal centro, ai cui lati ci sono abitazioni e terreni agricoli. Il contenitore di rifiuti che avrebbe dovuto raggiungere l’anziana era dall’altra parte della strada. Solo pochi metri, forse una decina.

Le indagini proseguono spedite, al momento contro ignoti, in attesa dei primi riscontri sull’identità dell’automobilista.