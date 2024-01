Teggiano: muore tre mesi dopo l'incidente, autopsia sul corpo di un 71enne

Erano previsti per ieri nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Pantano di Teggiano i funerali di Alfonso Serio, il 71enne di Teggiano rimasto coinvolto circa tre mesi fa in un incidente stradale avvenuto in località San Giovanni a Sala Consilina. L’uomo era ricoverato al Policlinico “Federico II” di Napoli dove è deceduto. Le condizioni del 71enne erano apparse subito molto gravi probabilmente è uscito fuori strada dopo aver accusato un malore.

Le esequie sono state rinviate perchè sul corpo di Alfonso Serio è stato disposto un esame autoptico per capire meglio la dinamica. Ricordo commosso anche nell’ospedale Luigi Curto di Polla, dove il 71enne è stato infermiere caposala del reparto di Cardiologia.