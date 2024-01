Cava de' Tirreni: ladri irrompono in una casa agricola, rubati 2000 euro di insaccati

In attesa che diventi effettivo il progetto che autorizzerà i cittadini a "vigilare" in strada, in stretto contatto con le forze dell'ordine, per prevenire i furti nelle abitazioni, l'escalation a Cava de' Tirreni non sembra placarsi. La notte scorsa, in una frazione cittadina, sono stati rubate notevoli quantità di cibo da una casa agricola: il bottino comprendeva salsicce e salami, frutto di una macellazione precedente. Da una prima stima, il bottino ammonterebbe a circa 2000 euro. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine, con i ladri - probabilmente una banda di almeno tre componenti - che hanno agito quando i proprietari di casa erano altrove. Gli stessi sono ambulanti di professione e hanno un terreno che curano da tempo, nella zona di Croce.

I ladri sono entrati facilmente all'interno della proprietà, dopo aver forzato l'ingresso, portando via salumi e insaccatti pronti dopo la macellazione, in bella vista.

Le forze dell'ordine lavorano per identificare i ladri ma le indagini risultano complesse, vista l'assenza di telecamere in zona. A questo colpo si aggiungono ulteriori segnalazioni, da altre parti della città, riguardo finti venditori che devono consegnare pacchi e indumenti, quando in realtà si tratta solo di un pretesto per entrare all'interno degli appartamenti. La polizia lavora, intanto, anche sul colpo in farmacia di qualche giorno fa: ad agire sarebbero stati almeno in quattro, con un'auto, con la quale avevano sfondato l'ingresso principale dell'attività commerciale.