Ladri a scuola: vandalizzata l’aula per alunni disabili

Ladri saccheggiano la scuola e vandalizzano l’aula dedicata alle attività extra per alunni disabili.

È accaduto la scorsa notte a Sarno.

Ad essere presa di mira la scuola Giovanni Amendola in via Roma, nel pieno centro cittadini. I ladri hanno agito del tutto indisturbati sfondando una finestra del piano terra e muovendosi all’interno dell’edificio facendo razzia. Portati via diversi materiale didattico, computer sistemati nel laboratorio di informatica.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine. Rilievi effettuati dalla scientifica nella mattinata di oggi. Si cercano anche immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori dell’azione.