Furto in rosticceria: ladro fugge con ducento euro

Ladro ruba duecento euro in una rosticceria a ridosso della stazione ferroviaria di Battipaglia e viene bloccato dalla polizia.

Il malvivente è stato denunciato a piede libero dai poliziotti dove aver messo a segno il furto nell'attività commerciale poco lontano dalla stazione ferroviaria.

Intanto, le indagini non sono ancora terminate e ieri sera il malvivente è stato intercettato dai poliziotti del commissariato di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, sanguinante con una ferita da taglio ad un braccio e l'uomo è stato medicato dal personale.

Gli investigatori sono a lavoro per appurare le cause del ferimento e non è escluso che il malvivente sia stato coinvolto in una lite.