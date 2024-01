Spaccio di droga, a Capaccio finisce in manette un marocchino

A Capaccio Paestum i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli, hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Ahmed Rachyu.

Il marocchino è stato trovato in possesso di cocaina per un peso di circa 238 grammi, hashish per un peso complessivo di 435 grammi, nonché la somma in contanti di oltre 4 mila euro e 5 mila dirham, moneta marocchina.