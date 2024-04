SAN DONÀ - Muore tre giorni dopo la figlia. È un dolore che si aggiunge ad altro dolore, quello che la colpito Campalto, che ieri mattina, nella chiesa di San Benedetto ha dato l’ultimo saluto a Loredana Corona, morta nella notte tra lunedì e martedì scorsi, all’Angelo di Mestre, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Musile di Piave e che sarebbe stato causato da un malore che l’aveva colpita mentre si trovava alla guida. Venerdì è morta anche l’anziana madre. Un destino crudele, il loro: Loredana, infatti, stava andando alla casa di riposo per farle visita, quando è successo l’incidente.

APPROFONDIMENTI Malore in classe, muore a 15 anni

Giovanna, morta a 21 anni Donna muore in ospedale fuori Roma, i figli lo scoprono per caso: «Ci dicevano che stava bene, era deceduta da 2 giorni»

IL RICOVERO

Ieri mattina, all’ultimo saluto di Loredana, che aveva 57 anni, la comunità si è stretta ancora con più affetto alla famiglia, per i due lutti che l’hanno colpita. La mamma, Domenica Loddo, aveva 83 anni; rimasta senza il marito, per le sue sopraggiunte condizioni, la famiglia con i figli Loredana e Giovanni, aveva deciso di affidarsi ad una struttura specializzata, trovando appoggio alla residenza per anziani “Giardini del Piave”, la nuova struttura realizzata in via Masina (laterale di via Calnova, in prossimità del Parco Fellini), di recente costruzione. Donna cordiale, con un modo di fare d’altri tempi, con quella sua innata gentilezza, come ricordano a Campalto, da quando era alla casa di riposo sandonatese, i familiari non le facevano mai mancare la loro vicinanza, andandola sempre a fare visita. Come aveva deciso di fare Loredana lunedì pomeriggio.

Laura Porta, morto anche il figlio Andrea. L'infermiera aveva avuto un malore fatale in gravidanza

L’INCIDENTE

Giornata fredda, piovosa, con un traffico sempre sostenuto sulla Triestina, in direzione San Donà. A poche centinaia di metri dal Ponte della Vittoria di Musile, la sua Fiat Panda è sbandata, andando a invadere la corsia opposta, nel momento in cui proveniva una Toyota Yaris; l’impatto è stato violento e ha finito per coinvolgere una terza vettura, un suv Chevrolet, che ha tamponato le due auto ferme in mezzo alla strada. Le due conducenti della vetture coinvolte hanno riportato conseguenze lievi, mentre hanno preoccupato quelle di Loredana, prima portata al “Città del Piave” di San Donà e poi all’Angelo di Mestre, dov’è deceduta nella notte. Tra le ipotesi del decesso quello stesso malore che aveva in qualche modo determinato l’improvviso cambio di direzione della sua Panda.

Dipendente di un noto istituto di credito, nella filiale di Favaro, la donna lascia il marito Paolo Cacciatori e ai due figli, Lisa e Pierluigi. «È un dramma che si aggiunge alla tragedia e che aumenta ulteriormente il dolore – ha commentato Marco Bellato, presidente della Municipale Favaro – per il quale mancano le parole, se non di vicinanza alla famiglia”. I funerali della signora Domenica saranno celebrati martedì, alle 10, nella chiesa San Benedetto di Campalto, la stessa che ieri aveva accolto il feretro della figlia per l’ultimo saluto. Ed ancora una volta la comunità è chiamata a dare un segnale di vicinanza in questo difficile momento di intenso dolore.