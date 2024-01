Pagani: auto a fuoco in strada, volontario della Protezione civile salva mamma e figlia

Tragedia sfiorata in via San Domenico a Pagani, quando un'auto ha preso fuoco, rischiando di creare un serio pericolo per automobilisti e pedoni. E' stato solo grazie all'intervento di un volontario della Protezione Civile "Papa Charlie", Francesco Della Corte, che si è evitato il peggio. L'incidente si è verificato intorno alle 16,30, quando una donna - in compagnia della figlia - si era fermata in strada per un guasto alla sua Fiat Idea. La situazione è però precipitata rapidamente, con il fumo che ha cominciato ad uscire dal motore. Il volontario stava tornando, invece, a casa da lavoro quando si è trovato davanti alla scena, notando il genitore e la piccola visibilmente preoccupate. Dal veicolo, intanto, era possibile notare le prime fiammate. Il ragazzo ha così raggiunto casa, distante pochi metri, prendendo un estintore e spegnendo il fuoco che stava cominciando a diffondersi dall'automobile.

L'auto era a Gpl e rappresentava un pericolo di non poco conto.

L'intervento ha evitato che le fiamme si diffondessero verso attività commerciali e automobili, distanti pochi metri. Il gesto di Della Corte è stato apprezzato da centinaia di cittadini di Pagani. «Essere volontari - ha spiegato il presidente dell'associazione Papa Charlie, Michele Pepe - non è avere un turno di lavoro ma uno stile di vita. Son contento e fiero di come Francesco e tutti i nostri associati, attraverso i nostri percorsi formativi, possano essere utili alla collettività in qualunque momento di emergenza».