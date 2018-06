Dai social ai colpi di clacson e alle rose rosse: stalker arrestato

Sabato 2 Giugno 2018, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 12:37

Dal divieto di avvicinamento alla ex, agli arresti domiciliari. Carabinieri arrestano 44enne per stalking su social e con rose rosse: l’uomo, un 44enne di Castellammare di Stabia, mesi fa era stato denunciato per atti persecutori dalla sua ex compagna, una 40enne di Pompei, che tormentava da quando si erano lasciati, quasi un anno.Alla luce dei fatti l’autorità giudiziaria di Nola aveva emesso nei suoi confronti il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex ma lui, noncurante della misura, ha continuato per mesi a «ricordarle» di esserci sempre, pubblicando sui social foto di lei, passando sotto casa sua quasi tutti i giorni suonando il clacson e, in ultimo, lasciandole davanti alla porta di casa un mazzo di rose rosse.Il timore e il cambio forzato di abitudini per la 40enne hanno così avuto una forte accentuazione portando la donna a sporgere un’ulteriore denuncia.Questo ha comportato l’aggravamento della posizione del 44enne che i carabinieri della stazione di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato dando esecuzione a un’ordinanza con cui la misura cautelare originaria è stata sostituita con gli arresti domiciliari.