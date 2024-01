Alberi caduti, antenne di condomini e comignoli di camini finiti in strada, impalcature e cornicioni pericolanti. È il blancio di una giornata di vento forte che ha sferzato anche la provincia e che ha richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti di Caserta, Aversa, Marcianise, Mondragone, Teano e Piedimonte Matese, della polizia municipale e dei volontari dei Nuclei comunali di protezione civile. Nel capoluogo, nella zona di piazza Mercato, ha ceduto un'impalcatura di un palazzo in via di ristrutturazione. Gli agenti della polizia municipale hanno messo in sicurezza evitando disagi ai residenti. Lungo l'Appia tra Curti, Casapulla e Santa Maria Capua Vetere, si sono registrate diverse cadute di cornicioni da vecchi palazzi che, in alcuni casi, sono finiti su vetture in sosta ma fortunatamente non si sono registrati feriti. Nella città del Foro, a pochi passi da corso Aldo Moro, sono stati proprio i pompieri a mettere in sicurezza alcune abitazioni dopo che i residenti avevano segnalato telefonicamente disagi ai tetti; raffiche di vento hanno spazzato via alcuni alberi, abbattutisi al centro della carreggiata. Lungo l'Appia, nel territorio di Casapulla, si è anche registrato un incidente: una piccola utilitaria, anche a causa del vento, è finita contro un cancello. Il conducente ne è uscito illeso.

Situazione critica anche a Maddaloni, dove lungo corso I Ottobre, il vento fortissimo nella prima parte della mattinata ha spazzato via le transenne dei lavori in corso per la sostituzione dei tubi per le condotte idriche ordinati dal Comune e che si pongono l'obiettivo di limitare le perdite idriche, che hanno contraddistinto gli ultimi anni. Inoltre, il vento ha spezzato un grosso arbusto nella villetta San Giovanni nell'omonimo rione: dopo la segnalazione dei residenti, l'ufficio manutenzione dell'ente locale ha preferito chiuderla. Divelti, nella zona di via Napoli, anche un paio di segnali stradali. Disagi nella zona dei Giardinetti dove sono volati cartelloni pubblicitari; stesso problema anche lungo la strada provinciale in direzione dell'Acquedotto Carolino nel territorio di Valle di Maddaloni e all'altezza della frazione di Montedecoro al confine con Cervino.

Il maltempo ha colpito soprattutto la Valle di Suessola. Particolarmente bersagliato il territorio di San Felice a Cancello. Per la caduta di un albero sono stati spezzati i cavi elettrici in via Fosse. Alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica per mezza giornata. Danni ingenti anche in via Circumvallazione e nella zona di Sant'Aniello: nel primo caso, si è trattato di alcuni pali caduti sul tetto di un'abitazione, mentre nel secondo della caduta di alberi di noce nei pressi delle case. Alcuni pini sono stati abbattuti anche nella zona Ponti Rossi. Caduti anche diversi pali della pubblica illuminazione in via Polvica e in alcune stradine della frazione di Cancello Scalo. Per evitare grossi danni a causa del forte vento, così come è avvenuto anche in passato, l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere il cimitero comunale. Segnali stradali sradicati anche tra Santa Maria a Vico e Arienzo. Qualche disagio anche nella zona del litorale domizio. A Sessa Aurunca all'interno del cimitero comunale il vento ha spazzato via molte piante. Ma non solo, un cittadino ha persino segnalato la scomparsa di un copribara di fiori di una sepoltura avvenuta qualche giorno fa. Infine, a Mondragone e Castel Volturno, diverse le segnalazioni da parte dei cittadini per intonaco, tegole e lamiere pericolanti nella zona lido.