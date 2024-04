C’è attesa per il consiglio comunale di stasera a Casal di Principe. Se non ci saranno novità dell’ultima ora, quella delle 18, sarà l’ultima seduta con il sindaco Renato Natale. Oggi scadono i 20 giorni per il ritiro delle dimissioni che Natale ha presentato il 4 aprile scorso. «Non ho intenzione di cambiare idea», ha più volte ribadito il sindaco uscente anche nella giornata di ieri. L’unica cosa che avrebbe potuto convincerlo a ritornare sui suoi passi, sarebbe stato l’accordo unanime della sua maggioranza a presentarsi alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno. Una speranza che in verità è naufragata già intorno al 15 aprile, quando apparve chiaro che l’accordo non era stato raggiunto e che la sua maggioranza avanzava con tre candidati a sindaco: Antonio Natale, assessore al bilancio, Lia Caterino consigliera comunale e capogruppo, Marisa Diana che l’8 aprile scelse, come atto di rispetto vista la sua aspirazione, di rimettere sia l’incarico di assessore alla Pubblica Istruzione che il compito di vicesindaco.

All’ordine del giorno, c’è l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e il documento unico di programmazione triennale e ogni componente dell’amministrazione si è assicurato di non far mancare i voti. Per il sì voteranno anche Pasquale Zoppi e Riccardo Scalzone, promettendolo a Marisa Diana che ovviamente non siederà in Consiglio. I due consiglieri ne sostengono la candidatura come primo cittadino fin dall’inizio. Nessuna sorpresa anche da Lia Caterino. «Votare un bilancio di programmazione - ha detto la capogruppo di maggioranza - è un atto di responsabilità verso la città che in caso contrario vedrebbe dei fondi bloccati con conseguente stallo degli addetti ai lavori. Se non viene approvato il bilancio di previsione la capacità di spesa dell’ente sarà limitata ai dodicesimi del bilancio dell’anno precedente».

Le dichiarazioni del sindaco Natale a conferma della sua decisione, metteranno fine ad un’era che volente o nolente ha cambiato il volto di Casal di Principe. Da domani si aprirà, seppur per un breve ciclo, un nuovo commissariamento fino alle urne. A concorrere per la fascia tricolore, anche Ottavio Corvino ed Elisabetta Corvino. I due continuano ad incassare i favori dei delusi dal periodo Natale e si divideranno anche il sostegno di Fdi che nell’evidente indecisione giocherà su due tavoli.