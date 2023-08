La tragedia nel giorno di Ferragosto e la vita di una 24enne viene spezzata tra i dubbi e il dolore. Nella tarda mattinata del 15 agosto, poco dopo le undici, la chiamata ai soccorsi per un incidente avvenuto all’uscita dell’autostrada a Fratte, in direzione sud. Sul posto sono giunti gli uomini della polizia stradale e dell’Anas insieme ai soccorritori del 118 per prestare le prime cure del caso ad una coppia di giovani in moto. Un trentenne di Salerno (V.D.B, le sue iniziali) e una giovane donna, Margherita Cannarile, originaria della Puglia e residente in provincia di Roma, sono rimasti gravemente feriti dopo un violento impatto. Agli occhi dei soccorritori e degli automobilisti non si presenta un sinistro di poco conto. La giovane, trasportata d’urgenza al San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, è deceduta al nosocomio all’alba di ieri, dopo aver riportato un forte trauma cranico ed essere rimasta in coma cerebrale per un’intera notte. Il trentenne salernitano alla guida della motocicletta non è in pericolo di vita, nonostante le numerose ferite riportate su tutto il corpo, dopo essere finito (al momento dell’impatto) in una cunetta laterale della strada che stavano percorrendo i due.

A non essere chiara è ladell’incidente che ha coinvolto, stando ad alcune, probabilmente anche un. Quanto accaduto in un giorno di festa di mezza estate, sembra essere per ora avvolto nel mistero. La polizia stradale conferma l’apertura di un’indagine in merito all’incidente mortale ma al momento gli inquirenti restano stretti nel riserbo più assoluto. Non è ancora stato chiarito sesia stato causato da unche ha tagliato la strada ai motociclisti (una vettura o un’altra moto di cui poi si sono perse le tracce e che potrebbe aver omesso i soccorsi ai malcapitati) oppure se la moto sia finita fuori controllo da sola causando la caduta dei due occupanti. Pare intanto che la ragazza al momento dell’impattodi protezione, stando ad alcune testimonianze riportate sui social, sotto un video che mostra i soccorritori all’opera e che ha richiamato tantissimi automobilisti che erano presenti in quel momento e incanalati nella fila di autovetture che si era creata. Unasulle strade salernitane e della provincia che sembra aver aperto gli occhi dei cittadini, gli stessi che hanno voluto lasciare traccia di quanto visto ieri mattina. Potrebbero - infatti - partire proprio dai commenti social o dalle testimonianze le indagini per risalire alla dinamica dell’incidente mortale che ha spezzato la vita una giovanissima. In tanti non hanno fatto a meno di notare lo strano comportamento dei due in moto mentre percorrevano l’autostrada: sembrerebbe che si sianoanche più volte, insieme ad un’altra coppia di motociclisti, per sistemare proprio ilche - stando a quanto scrive una donna - risultava largo alla ragazza «che aveva un vestito rosa», facilmente riconoscibile.Sotto choc gli automobilisti e le persone che hanno assistito alla scena, soprattutto alla vista dei due giovani immobili sull’asfalto: «Stavamo facendo lo stesso tratto autostradale - scrive una donna sui social - i ragazzi si sono fermati ben due volte perché sembrava che lei avesse qualche, la prima volta lo aveva ma le si stavacosì si sono fermati, poi ci hanno superato e lei non lo aveva più. Poi di nuovo li abbiamo visti fermi con l’altra moto che era con loro, poi ancora sono andati avanti e nel giro di pochi minuti ci siamo ritrovati davanti una, da ieri non riesco a non pensarci». A supporto, il commento di altri testimoni (l’autostrada era affollata e trafficata tra turisti, bagnanti e cittadini): «Anche io ho notato lasenza il casco - scrive un’altra donna - che usciva dalla galleria. La moto ci hae dopo poco ho visto entrambi a terra. Continuo ad avere questa scena agghiacciante davanti agli occhi». Leproseguiranno, nonostante il dolore per un’altra giovane vita spezzata, per capire la dinamica dell’incidente e per mettere insieme i pezzi dell’ennesima tragedia su due ruote.