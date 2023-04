Campagna, tre cittadini dell'Est fermati dalla polizia su auto rubata: denunciati

Personale della Polizia Stradale di Salerno, nei giorni scorsi, durante i servizi di vigilanza stradale e autostradale ha proceduto al controllo di auto con tre persone a bordo dell'est europeo con a carico numerosi precedenti di polizia, il veicolo risultava rubato, venivano denunciati in stato di libertà per ricettazione. Nell'ambito degli stessi servizi di vigilanza, nell'area di servizio Campagna - Ovest, nel comune di Campagna, procedeva al controllo di quattro persone dedite al cosiddetto gioco delle «tre campanelle» attraverso il quale perpetravano truffe nei confronti di ignari utenti. Le persone controllate risultavano destinatari del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Campagna emesso dal questore di Salerno, per cui venivano denunciati per l'inosservanza del predetto provvedimento.