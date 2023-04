Il Consiglio comunale di Sarno approva il Piano aggiornato di protezione civile. L’attuale versione del Piano individua tra gli scenari di pericolosità e rischio presenti sul territorio in primis quello idraulico e idrogeologico (frana), poi il rischio per incendi da interfaccia; il rischio simico, il rischio vulcanico, ma anche industriale e chimico.



Per una corretta gestione dell’emergenza è indispensabile che la popolazione sia informata in anticipo sui rischi ai quali è esposta, sui piani d’emergenza, sulle istruzioni da seguire in caso d’emergenza e sulle misure da adottare. Per tali ragioni, con la pubblicazione della delibera consiliare di approvazione, il Piano di Protezione Civile sarà inserito in una sezione dedicata sulla home-page istituzionale del Comune di Sarno, con il link alle informazioni e ai documenti allegati. Tra gli obiettivi prioritari vi è quello di portare il piano di protezione civile tra i banchi di scuola.