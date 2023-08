Incidente stradale a Eboli, motociclista ferito gravemente

Un incidente stradale si è verificato ad Eboli in via Sturzo. Un automobilista, residente a Potenza, con la sua auto ha effettuato un'inversione di marcia, in un punto vietato, ed ha disarcionato un 40enne ebolitano, che era in sella al suo scooter e stava proseguendo verso il rione Pescara.

Il motociclista ha riportato la frattura della spalla e di alcune costole ed è stato ricoverato all'ospedale di Battipaglia. La polizia municpale di Eboli ha effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale ed ha sanzionato e sospeso la patente di guida all'automobilista.