Si siede sui binari e attende l'arrivo del treno, polizia salva donna di 57 anni

Avrebbe tentato di suicidarsi, forsev. Una donna di 57 anni di Nocera, seguita da tempo dai servizi sociali, si era recata giorni fa sui binari della stazione di Nocera. Probabilmente per farla finita.

Ad accorgersi di lei è stato il personale di Trenitalia, che ha comunicato la presenza della donna alle forze dell'ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia del commissariato di Stato, che ha trovato la 57enne seduta sul ciglio della banchina, con una gamba già sui binari.

Gli agenti hanno stabilito un contatto con la donna, per poi riuscire a trascinarla lontano dai binari, in sicurezza. La stessa era apparsa in forte stato confusionale. Successivamente è stata visitata in ospedale, trasferita a bordo di un'ambulanza del 118, per verificarne lo stato di salute.

Poi il trasferimento in una struttura alberghiera, a spese del Comune, per qualche giorno.

Gli inquirenti non escludono che alla base di quel tentativo vi fossero una serie di problemi che la donna pare stesse attraversando da tempo. Dopo la morte del compagno, la sospensione del reddito di cittadinanza e le difficoltà economiche certamente potrebbero aver contribuito a spingere la 57enne a tentare l'insano gesto, evitato grazie al pronto intervento della polizia.