Furti nelle case dell'Alta Irpinia, ladro arrestato in Albania

Preso in Albania uno dei ladri che aveva commesso furti in Alta Irpinia. Si tratta del terzo soggetto di una gang. E’ destinatario dell’ordinanza applicativa della custodia in carcere, emessa dal gip. presso il Tribunale di Avellino.

Stesso provvedimento emesso nei confronti di altre due persone (tutte di origine albanese e residenti in provincia di Bari), gravemente indiziate del reato di furto in abitazione in concorso.

Lo scorso 7 novembre, quando i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione al provvedimento, l’uomo era stato localizzato nel suo Paese d’origine. Di qui la comunicazione alla Procura della Repubblica di Avellino che ha immediatamente richiesto attraverso la Procura Generale di Napoli ed il Ministero della Giustizia l’arresto ai fini dell’estradizione. Rintracciato a Kruja, l’arrestato è ora in carcere, in attesa delle procedure estradizionali verso l’Italia.