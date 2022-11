Fugge all'alt e semina il panico in città, catturato dopo inseguimento

Fugge all’alt dei carabinieri e semina il panico tra le strade di Atripalda, alle porte di Avellino, poi si schianta contro un’auto. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno tratto in arresto un 28enne di Atripalda.

I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato di fermarsi all’autovettura condotta dal giovane che in un primo momento ha rallentato, fingendo di fermarsi, quindi con una manovra fulminea, si è dato a una spericolata fuga, percorrendo a forte velocità le strade del centro abitato.

Poco dopo il conducente dell’auto sospetta ha perso il controllo del veicolo che ha finito la sua corsa schiantandosi contro un’altra vettura in Via Gramsci. Raggiunti i fuggiaschi, i Carabinieri, dopo aver verificato le condizioni di salute sia dell’automobilista sia del passeggero (un 30enne del posto, anche lui noto alle forze dell’ordine), nel corso della perquisizione hanno rinvenuto in loro possesso una modica quantità marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro altra analoga sostanza stupefacente.