Massimiliano Varrese: «Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Varrese non li sopporto più». Tensione alle stelle al Gf

Tensione e stress alle stelle: nuove discussioni nella casa del Grande Fratello. Il protagonista della polemica questa volta è Massimiliano Varrese che si è scagliato duramente contro Letizia Petris e Paolo Masella e ne ha parlato con Beatrice Luzzi.

Durante la serata giochi c'è stata una discussione tra Massimiliano e Paolo che poi ha coinvolto anche Letizia e Anita. L'attore è stato invitato dai gieffini a non prendersela troppo e proprio per questo Varrese è scoppiato. «Paolo non esageriamo sempre, fatti una risata - ha sottolineato Massimiliano Varrese -. Quanto sei pesante. Esagerate sempre e mi sono rotto proprio le scatole di certi comportamenti. Per fortuna che avevamo fatto pace Letizia. Invece tu continui e non sono battute le vostre».

La discussione

Massimiliano Varrese non ha preso bene l'intervento degli altri gieffini e proprio per questo motivo si è sfogato anche con Beatrice Luzzi. «E Anita tu che vuoi? Ti metti sempre in mezzo - ha sottolineato Massimiliano Varrese -.

Non ti infilare in queste cose e smettila. Paolo basta. Uno non può nemmeno dire una cosa sul gioco che tu la prendi sul personale e fai il pesante. Tu e Letizia andate subito sul pesante ed esagerate.Ma mollate un attimo. Mollatemi e lasciatemi in pace. Siete sempre pesanti. Non ve ne rendete nemmeno conto a quanto pare. Non riuscite ad essere leggeri nemmeno quando giocate. Andate subito sul personale. Tu Letizia torni sulle nostre discussioni e Anita prende le parti. Lo fate per screditare ed è chiaro. Adesso mi dovete screditare, mi state screditando. Evidentemente fa gioco così. Beatrice avevi proprio ragione. Su tante cose aveva ragione lei e lo ribadisco».

«Ma la vostra maturità dov’è? Cosa avete imparato? Cosa volete da me ora?! Non me la prendo per un gioco ma per le persone che vanno subito sul personale, tirando fuori discussioni chiuse, non li sopporto più. Beatrice avevi ragione su certe cose».