Grande Fratello, Massimiliano Varrese: «Mi mancano mia ex moglie e mia figlia». La risposta di Simona Tagli è esilarante

Massimiliano Varrese è stato un protagonista controverso di questa edizione del Grande Fratello. L'attore romano, infatti, ha fatto spesso discutere i fan del programma per alcuni suoi atteggiamenti e battute all'interno della casa più spiata d'Italia. Comportamenti che, però, sono stati offuscati da tutti i momenti dolci in cui il concorrente ha dedicato un pensiero alle persone a lui più care: la sua ex moglie Valentina Melis e la sua bambina Mia. Proprio nelle scorse ore, Massimiliano ha ammesso di avere un po' di nostalgia di casa e, forse, si aspettava una risposta un po' diversa da quella datagli da Simona Tagli.

La nostalgia di Massimiliano Varrese

All'interno della casa del Grande Fratello, i concorrenti hanno moltissimo tempo per pensare alle loro vite fuori dal reality show che, ormai, è cominciato da sei mesi. In tanti, tutti i giorni, rivolgono un pensiero alla famiglia, agli amici o anche agli animaletti rimasti a casa e, così, ha fatto anche Massimiliano Varrese poche ore fa, quando ha detto: «Mi mancano la mia ex moglie e mia figlia quando esco non so in che forma ma vorrò esserci per loro».



Ad ascoltare i pensieri del gieffino c'era anche Simona Tagli che non è stata proprio dolce come, forse, l'attore si aspettava.

La concorrente, infatti, ha risposto: «Ma dai vedrai che saranno state benissimo senza di te».

I commenti dei fan

I fan si sono davvero divertiti a commentare la risposta che Simona Tagli ha dato a Massimiliano Varrese e qualcuno ha scritto: «Ma perché Simona non è entrata prima al Gf? Ci avrebbe regalato gioie infinite» oppure ancora «Lei avrà i miei voti fino alla fine del programma».